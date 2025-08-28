¿Lloverá para el 18? Esto anticipan los meteorólogos para Fiestas Patrias 2025

Los diversos pronósticos coinciden en que las precipitaciones estarán presente durante la semana dieciochera.

Con la llegada de septiembre, muchas personas comienzan a planificar sus celebraciones de las Fiestas Patrias 2025, por lo que muchos se preguntan si lloverá para las celebraciones del 18.

Debido a lo anterior, Meteored entregó su pronóstico para el noveno mes del año donde se anticipan lluvias en las zonas centro y sur del país durante la semana del festejo dieciochero.

El informe de la plataforma meteorológica señala que lloverá durante septiembre, especialmente en las regiones de Los Lagos y Aysén, donde se estiman más de 150 milímetros de agua caída en Puerto Montt y sobre 60 milímetros en Coyhaique. También se prevén lluvias entre las regiones de Coquimbo y Maule.

En tanto, en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de Quinta Normal se pronostican menos de 25 milímetros, mientras que en Curicó se alcanzarían los 46 milímetros.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico de Meteored indica que se mantendrán dentro de los rangos habituales para la época, aunque se registraría un leve aumento en zonas cordilleranas desde Antofagasta hasta Los Lagos.

Asimismo, el pronóstico del modelo ECMWF (Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo), sobre si lloverá en el país durante las Fiestas Patrias, confirmó la información ya que indica que se esperan intensas precipitaciones en las regiones de Los Lagos y Aysén.

Mientras que entre las regiones de Coquimbo y Maule, las lluvias serían menos intensas y más esporádicas.

Junto a ello, el modelo europeo confirma también que entre el 15 y el 22 de septiembre podrían llegar sistemas frontales a la zona centro-sur del país, con precipitaciones importantes que abarcarían desde la cordillera de Los Andes en la Región de O’Higgins hasta la Región de Los Lagos.