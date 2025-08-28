Próxima lluvia en Santiago: ¿cuándo empieza y cuánta agua caerá?

Según la DMC, las precipitaciones estarán presentes en las zonas centro, norte y sur de la capital.

Tras varios días de sol en Santiago, este jueves el cielo amaneció cubierto de nubes, y Santiago se alista ante la posibilidad de un nuevo episodio de lluvia hacia el final de la semana.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones podrían registrarse desde este viernes 29 de agosto.

Sin embargo, los expertos aclaran que no será una lluvia significativa como la ocurrida la semana pasada, ya que se espera que sea de baja intensidad y que no afecte en gran medida a la región.

Próxima lluvia en Santiago: ¿cuánta agua caerá?

De acuerdo al pronóstico entregado por la DMC, las lluvias en Santiago, incluyendo las zonas centro, oriente, norte, poniente y sur, comenzarán durante la madrugada del sábado 30 de agosto. Durante ese periodo, se espera cielo cubierto y la presencia de lloviznas de baja intensidad.

El informe también contempla precipitaciones en comunas como Curacaví, Colina y Melipilla. En cambio, en San José de Maipo se mantendría el cielo nublado, pero sin lluvias.

Por su parte, el modelo meteorológico de la plataforma Meteored anticipa que las precipitaciones podrían extenderse desde el viernes hasta el domingo 31 de agosto, dejando un acumulado cercano a los 10 milímetros de agua durante esos tres días.

Asimismo, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, explicó que en esta oportunidad una vaguada costera que se moverá hacia la Región Metropolitana (RM) generará condiciones como niebla, neblina y también la posibilidad de garúa.

En ese sentido, el experto indicó que la garúa se define como una llovizna muy ligera y delgada, similar a una niebla húmeda. No cae en forma de gotas tradicionales, sino que se percibe más bien como una humedad constante que va mojando poco a poco.