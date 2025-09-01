¡Ahorra para las Fiestas Patrias!: plataforma promete rebajas de hasta 40% en tus compras dieciocheras

Con esta iniciativa, las familias y organizaciones podrán adquirir alimentos y artículos esenciales aprovechando precios por volumen.

Con la llegada de septiembre, muchos buscan formas de reducir gastos en las compras para el asado del 18 en las Fiestas Patrias.

Es por ello que el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), dio a conocer la plataforma llamada Juntos Más Baratos, que permite ahorrar hasta un 40% en alimentos.

El anuncio se realizó en el punto de distribución del programa en la comuna de Lo Prado, donde vecinos, autoridades y equipos de trabajo conocieron los detalles de esta modalidad de compra, que estará disponible entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1 de octubre, a través del sitio web del FOSIS.

El director nacional de FOSIS, Nicolás Navarrete, explicó que el objetivo de este programa es “ayudar a las familias a ahorrar significativamente en sus compras, a la vez que se fomenta la solidaridad y el trabajo comunitario”.

Asimismo señaló, que mientras más personas se sumen a las compras colectivas, mayores serán los descuentos logrados.

¡Ahorra para las Fiestas Patrias!: Plataforma promete rebajas en tus compras

La canasta dieciochera incluye productos como carne molida, chorizo, queso, aceitunas, carbón, mayonesa y pasas, entre otros.

De acuerdo al FOSIS, En promedio, el ahorro alcanza el 30%, aunque algunos productos tienen descuentos mayores como por ejemplo, el durazno en conserva tiene un 45% de rebaja, la carne molida un 41%, y el carbón vegetal un 43% comparado con el comercio minorista.

En Lo Prado, esta iniciativa ha estado acompañada por un proceso de educación financiera con los vecinos. Según Raúl Medel Ortiz, director de Desarrollo Comunitario (DIDECO), se ha trabajado durante seis meses con un grupo base de personas que ya han realizado hasta tres compras colectivas, y ahora podrán acceder a estos productos típicos de septiembre.

Desde el FOSIS aseguraron que la plataforma Juntos Más Barato busca mejorar la economía familiar y fortalecer el tejido social a través de la compra en conjunto de productos básicos a precios reducidos.

Las familias y organizaciones pueden adquirir alimentos y artículos esenciales aprovechando precios por volumen.

Actualmente, el programa opera en comunas como Copiapó, Coquimbo, Quillota, Maipú, Lo Prado, La Granja, Graneros, Maule, Chillán, Talcahuano, Puerto Montt, Aysén y Punta Arenas.

Las personas interesadas pueden registrarse fácilmente en la plataforma digital para comenzar a participar en las compras colectivas en ESTE LINK.