¡Entradas gratis!: cómo acceder a la Fiesta de la Primavera en el MIM

Se entregarán cinco mil pases y habrá una amplia parrilla de talleres científicos y actividades para todas las edades.

El Museo Interactivo Mirador (MIM) celebrará la Fiesta de la Primavera con un evento especial para toda la familia.

Según informó la organización del evento, se entregarán 5.000 entradas gratuitas para que pueda asistir toda la familia.

La actividad se realizará este sábado 6 de septiembre, y quienes asistan podrán disfrutar de una jornada completa en el MIM, recorrer el Museo Interactivo de la Astronomía y participar en una serie de actividades pensadas para resaltar la identidad cultural chilena, justo en la antesala de las Fiestas Patrias.

Recordemos que a diferencia de un museo tradicional, el MIM está diseñado para que los visitantes experimenten, toquen, jueguen y descubran a través de la interacción directa con más de 300 módulos que abordan temas como:

Ciencias físicas

Biología

Astronomía

Matemáticas

Percepción y sentidos

Tecnología

Todo está pensado para aprender jugando y explorando, por eso es tan popular entre familias, escolares y curiosos de todas las edades.

¡Entrada gratis!: cómo acceder a la Fiesta de la Primavera en el MIM

Durante el evento, se presentará La Banda Conmoción y se instalará una Carpa de Circo con talleres organizados por Casa Payaso. Además, en el parque del MIM habrá un taller de volantines y se podrá disfrutar del espectáculo de una organillera y una chinchinera.

Las entradas sin costo estarán disponibles de forma online entre el martes 2 y el viernes 5 de septiembre, a partir de las 16:00 horas, a través del Carro de Compras al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ. Los cupos son limitados, por lo que se entregarán hasta agotar stock.