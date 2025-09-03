Las medidas de seguridad del Parque O’Higgins por Fiestas Patrias: no puedes entrar enojado y habrá “lista negra”

Para la seguridad de los asistentes al parque O’Higgins se contará con 75 carabineros, seguridad municipal y 150 guardias privados.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dio a conocer este miércoles las medidas de seguridad que se implementarán en la Gran Fonda del Parque O’Higgins con motivo de las Fiestas Patrias, donde se espera que acudan más de 100 mil visitantes cada jornada.

El jefe comunal adelantó que este año el recinto contará con un inédito despliegue de seguridad, apoyado por 75 carabineros, seguridad municipal, 150 guardias privados y el uso de tecnología de última generación.

Entre esto último mencionó 40 cámaras de televigilancia, escáneres de rayos X para bolsos y detectores de metales, similares a los que funcionan en aeropuertos y estadios.

También en materia de seguridad, el alcalde apuntó que en el Parque O’Higgins se aplicará una lista negra para restringir el acceso al recinto de quienes sean sorprendidos cometiendo incivilidades durante el festejo.

Uso de reconocimiento facial como medida de seguridad en el Parque O’Higgins

Además, destacó que el uso de reconocimiento facial preventivo, a través de cámaras instaladas en diversos lugares, permitirá “identificar expresiones de enojo o actitudes que puedan derivar en conflictos“, lo que permitirá anticipar posibles incidentes.

La misma tecnología podrá “alertar si alguien viene en estado de ebriedad“, en cuyo caso se le impedirá el acceso, puesto que “la entrada será controlada”.

“La idea es pasarlo bien, disfrutar, y por eso hay una serie de medidas de seguridad que hemos dispuesto para prevenir delitos, riñas y situaciones de riesgo”, manifestó Desbordes, quien detalló que “tendremos ambulancias, un médico urgenciólogo, escáneres de metales y un sistema de reconocimiento facial, todo siempre cumpliendo la Ley de Protección de Datos Personales“.

Se espera que en la Gran Fonda del Parque O’Higgins tomen parte más de 300 puestos gastronómicos, 29 cocinerías, 22 stands de cervecerías y 15 food trucks.

Además, dispondrá de un área infantil con juegos mecánicos e inflables, 320 baños químicos y accesos habilitados por Metro en estaciones Parque O’Higgins y Rondizzoni, con extensión de horario de funcionamiento para facilitar la llegada y salida del público.