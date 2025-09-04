Bandera chilena en Fiestas Patrias: qué día se instala, cómo y las multas que arriesgas si no lo haces

De acuerdo con la normativa vigente, izar la bandera en Fiestas Patrias es obligatorio.

Cada año, con motivo de las Fiestas Patrias, la legislación nacional establece la obligación de instalar la bandera chilena en todos los edificios públicos y viviendas particulares del país.

Esta tradición, que forma parte de la conmemoración de la Primera Junta Nacional de Gobierno del 18 de septiembre de 1810, busca rendir homenaje a la identidad y soberanía nacional.

De acuerdo a la normativa vigente, la bandera debe ser izada los días 18 y 19 de septiembre, fechas en que se realizan los festejos dieciocheros.

¿Cuándo se instala la bandera chilena en Fiestas Patrias?

La bandera de Chile puede ser utilizada o izada en cualquier momento del año sin requerir un permiso especial. Sin embargo, su uso se vuelve obligatorio en dos fechas específicas durante las Fiestas Patrias los días 18 y 19 de septiembre.

¿Cuál es la forma correcta de instalar la bandera chilena en Fiestas Patrias?

La ley exige que todos los ciudadanos, tanto en zonas urbanas como rurales, instalen la bandera nacional en sus domicilios y edificios de la siguiente forma:

Se debe izar en un mástil de color blanco, hasta el tope superior y colocarla de forma que la estrella quede en el costado izquierdo de quien la mira.

Si va a poner la bandera de manera horizontal (colgada en una ventana), la estrella queda en la esquina superior izquierda mirada desde el frente.

Si va a poner la bandera de manera vertical (colgada en una ventana) la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.

En departamentos

Si el edificio ya cuenta con una bandera izada correctamente, no es obligatorio que cada departamento también lo haga.

Si no se instala la bandera los días 18 y 19 de septiembre, la persona se arriesga a recibir una multa que puede ir desde 1 hasta 5 UTM (Unidades Tributarias Mensuales). La responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de esta obligación recae en Carabineros de Chile.