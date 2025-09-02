Fiestas Patrias 2025: estas son las medidas de seguridad y de tránsito para este 18 de septiembre

A menos de dos semanas de las celebraciones de Fiestas Patrias 2025, los ministerios del Interior, Obras Públicas, Seguridad, Salud y Turismo presentaron una serie de medidas conjuntas incluidas en el plan llamado Por un 18 Seguro, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía durante estos días festivos.

De acuerdo al anuncio, uno de los principales énfasis del plan es prevenir accidentes de tránsito, especialmente aquellos provocados por el consumo de alcohol u otras sustancias. En esa línea, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, informó que entre el 16 y el 21 de septiembre se realizarán alrededor de 8.000 controles de alcotest y drogas en puntos de alta concurrencia, como fondas y ramadas.

La autoridad también hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y a utilizar el canal 4242 para realizar denuncias de forma anónima.

Por su parte, Carabineros reforzará su presencia en zonas con gran flujo de personas, instalando cuarteles móviles y activando nuevamente los Puntos Morados, espacios implementados desde 2023 para prevenir la violencia de género en eventos masivos. El año pasado, se habilitaron 50 de estos puntos en todo el país, ofreciendo información, acompañamiento y protección a víctimas y testigos de agresiones.

Peaje a luca en las Fiestas Patrias 2025

En cuanto a las medidas viales, el Ministerio de Obras Públicas implementará el conocido peaje a luca los días 17 y 18 de septiembre para facilitar la salida desde Santiago y otras regiones, y también el 21 de septiembre para el retorno.

Además, habrá restricción de circulación para camiones en diversas rutas desde el miércoles 17, entre las 12:00 y las 19:00 horas, en la Ruta 5 Norte (Santiago–Los Vilos), Ruta 68 y Ruta 5 Sur (Santiago–Talca), y el jueves 18, entre las 09:00 y las 15:00 horas.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, señaló que se espera la salida de más de un millón de personas desde Santiago, por lo que se desplegarán más de 550 operativos de fiscalización en carreteras a partir del 18 de septiembre.

Ramos añadió que “el año pasado tuvimos que lamentar más de 2.282 siniestros que producen una alta tasa de fallecidos y heridos. Esto igual tiene que ver con la responsabilidad ciudadana, por mucha fiscalización que nosotros podamos tener a lo largo y ancho de nuestro país”.