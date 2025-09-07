Con rachas de hasta 100 km/h: las seis regiones que tendrán fuertes vientos a partir de este lunes

La DMC emitió dos avisos meteorológicos por fuertes vientos en el marco de la llegada de un nuevo sistema frontal.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos para la zona norte y zona sur, a raíz de los fuertes vientos que se podrían registrar en diferentes regiones del país, donde podrían alcanzar ráfagas de hasta 100 km/h en ciertos sectores.

Para el norte, la DMC emitió un aviso de “viento normal a moderado”, el cual estará vigente desde la mañana de este lunes 8 hasta la noche del martes 9, cuyo origen responde a la condición sinóptica de “jet de bajo nivel”.

En las regiones de Tarapacá y Antofagasta se registrarán rachas de vientos que oscilarán los 25 y 40 km/h durante dichas jornadas, tanto en la zona de litoral y pampa. En el caso de Antofagasta, las ráfagas podrían llegar hasta los 60 km/h.

Se pronostican fuertes vientos en la zona sur y austral del país

Con respecto a las condiciones meteorológicas de la zona sur, el aviso por “viento normal a moderado“, corresponde a la condición sinóptica de “sistema frontal”. Esta medida regirá desde la noche del lunes 8 hasta la mañana del miércoles 10 de septiembre.

La Araucanía

Litoral: vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (martes 9).

vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (martes 9). Cordillera Costa: vientos de 60-80 km/h con rachas de 80 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (martes 9).

vientos de 60-80 km/h con rachas de 80 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (martes 9). Valle: vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (martes 9).

vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (martes 9). Precordillera: vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (miércoles 10).

Región de Los Ríos

Litoral: vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (martes 9).

vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (martes 9). Cordillera Costa: vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (martes 9).

vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (martes 9). Precordillera: vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (lunes 8).

Región de Los Lagos

Litoral: vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (martes 9).

vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (martes 9). Cordillera Costa: vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (martes 9).

vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (martes 9). Chiloé: vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (martes 9).

vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (martes 9). Litoral Interior: vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (martes 9).

Aysén