Con rachas de hasta 100 km/h: las seis regiones que tendrán fuertes vientos a partir de este lunes

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos para la zona norte y zona sur, a raíz de los fuertes vientos que se podrían registrar en diferentes regiones del país, donde podrían alcanzar ráfagas de hasta 100 km/h en ciertos sectores.
Para el norte, la DMC emitió un aviso de “viento normal a moderado”, el cual estará vigente desde la mañana de este lunes 8 hasta la noche del martes 9, cuyo origen responde a la condición sinóptica de “jet de bajo nivel”.
En las regiones de Tarapacá y Antofagasta se registrarán rachas de vientos que oscilarán los 25 y 40 km/h durante dichas jornadas, tanto en la zona de litoral y pampa. En el caso de Antofagasta, las ráfagas podrían llegar hasta los 60 km/h.
Se pronostican fuertes vientos en la zona sur y austral del país
Con respecto a las condiciones meteorológicas de la zona sur, el aviso por “viento normal a moderado“, corresponde a la condición sinóptica de “sistema frontal”. Esta medida regirá desde la noche del lunes 8 hasta la mañana del miércoles 10 de septiembre.
La Araucanía
- Litoral: vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (martes 9).
- Cordillera Costa: vientos de 60-80 km/h con rachas de 80 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (martes 9).
- Valle: vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (martes 9).
- Precordillera: vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (miércoles 10).
Región de Los Ríos
- Litoral: vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (martes 9).
- Cordillera Costa: vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (martes 9).
- Precordillera: vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (lunes 8).
Región de Los Lagos
- Litoral: vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (martes 9).
- Cordillera Costa: vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (martes 9).
- Chiloé: vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (martes 9).
- Litoral Interior: vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 (martes 9).
Aysén
- Insular norte: vientos de 40-60 km/h con rachas de 100 (lunes 8) – vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 (martes 9).