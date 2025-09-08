Durante las Fiestas Patrias en Chile, celebradas el 18 y 19 de septiembre, la carne es uno de los ingredientes más importantes en la mesa.

El asado es la forma más tradicional de celebrar, y para ello se compran cortes populares como el lomo vetado, la sobrecostilla, la entraña y el costillar de cerdo. También es común incluir pollo a la parrilla para quienes prefieren carnes blancas.

Además de las carnes frescas, durante las celebraciones dieciocheras también se consumen productos como longanizas, prietas y chorizos, que se asan junto con el resto del asado.

Para quienes buscan salir de lo tradicional y explorar nuevos sabores en la parrilla, Sebastián Lizama, integrante del team Eventos de Fuego, indicó que “hay una gran cantidad de gente que utiliza muchos cortes que son económicos para la parrilla, como el abastero, el huachalomo, el asado carnicero o la sobrecostilla, que son productos muy buenos y alcanzan para el bolsillo de la mayoría. Pero a mi gusto, tengo mis cortes favoritos que quizás no estén tan valorados”.

Entre ellos destaca la punta ganso, los costillares de cerdo y el flat iron, un corte premium que proviene de la punta paleta, desnervada, y que permite obtener un resultado de alta calidad sin un costo elevado.

“Solo se necesita limpiarla bien y quitarle la membrana en el centro. Con este corte puedes hacer un corte premium, con un valor mucho más bajo de lo que se considera un corte de alta gama”, explicó .

Los seis mejores cortes de carne para hacer asados en Fiestas Patrias

Cortes de vacuno

Lomo vetado: Muy jugoso y sabroso. Ideal para asados, se cocina rápido y mantiene su ternura.

Entraña: Corte delgado, con mucho sabor. Se cocina rápido a fuego fuerte y se recomienda no sobrecocer.

Sobrecostilla: Más económico, pero sabroso. Tiene algo más de nervio, por lo que se recomienda cocción más lenta.

Asado de tira: Corte con hueso, muy sabroso. Ideal para cocciones largas o a fuego medio.

Punta de ganso: Corte magro pero tierno. Requiere buena técnica para que no se seque.

Huachalomo: Grueso y con grasa, ideal para fuego medio-lento. Muy popular por su buen precio/calidad.

Cortes de cerdo

Costillar: Uno de los favoritos. Bien sazonado y asado lentamente, queda crujiente por fuera y tierno por dentro.

Pulpa de cerdo: Ideal para trozar y asar. Jugosa y fácil de preparar.

Lomo de cerdo: Más magro, requiere cuidado para que no quede seco, pero bien preparado es muy sabroso.

Pollo y embutidos