El norte del país en tanto, se esperan 36° para esta jornada de martes.

A días que comience la primavera en el hemisferio sur del planeta, Santiago está experimentando un calor inusual para esta época del año, con altas temperaturas que alcanzarán los 28°C durante esta semana.

Este fenómeno climático ha sorprendido a muchos habitantes de la Región Metropolitana (RM), ya que septiembre suele presentar un clima más templado, con mañanas frías y tardes levemente cálidas.

En ese contexto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que para este martes 9 de septiembre, se espera un día con cielos completamente despejados y una temperatura máxima que podría alcanzar los 23°C en la capital.

Altas temperaturas en Santiago: este es el día en que se esperan 28°C en la RM

Este patrón climático se mantendrá durante los próximos días, con un incremento progresivo de las temperaturas que podrían llegar hasta los 28°C en algunos sectores de la Región Metropolitana.

El día clave para este alza térmica será el jueves 11 de septiembre, cuando se espera que Santiago registre una mínima de 7°C y una máxima de 28°C, según las proyecciones de la DMC.

En comunas como Colina y Quilicura, los termómetros podrían incluso marcar los 29°C durante esa jornada. El calor persistirá hasta el viernes 12, para luego dar paso a un leve descenso de temperaturas el fin de semana, con máximas que bordearán los 20°C.

Alerta meteorológica en el norte: temperaturas alcanzarán los 36°C

La DMC emitió un aviso por altas temperaturas que afectarán a dos regiones del norte del país, donde en ciertos sectores se podrían registrar máximas de hasta 36°C.

Este evento climático se desarrollará durante la mañana y tarde del martes 9 de septiembre, y su causa es la presencia de una dorsal en altura, un fenómeno que provocará temperaturas inusualmente altas para esta época del año.

Antofagasta

Pampa: Entre 34°C y 36°C.

Precordillera: Entre 27°C y 29°C.

Atacama

Cordillera costa y sectores de valles: Entre 29°C y 31°C.

Pampa: Entre 29°C y 31°C.

Precordillera: Entre 32°C y 34°C.

Las altas temperaturas afectarán a las comunas y localidades de Calama, María Elena, El Salvador, Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Vallenar.