¿Lluvia en Fiestas Patrias? el día en que podrían volver las precipitaciones a Santiago

Revisa la proyección del tiempo para la Región Metropolitana en los días de celebración en el marco de las Fiestas Patrias 2025.

Cada vez queda menos para las esperadas Fiestas Patrias, fecha que es una de las favoritas por la mayoría de los chilenos y chilenas que aprovechan de reunirse con sus familias o para escapar de la rutina.

Además, en estas fechas, una de las tradiciones es acudir a la fondas y ramadas que se ubican a lo largo de Chile, las cuales también cuentan con diversos espectáculos en vivo.

Producto de lo anterior, muchos se preguntan cómo estará el pronóstico del tiempo para las Fiestas Patrias, con la intención de programarse y saber si lloverá o no en los días que deseen salir.

¿Lluvia en Santiago para Fiestas Patrias?

En este contexto, el meteorólogo de TVN, Iván Torres, entregó más antecedentes y reveló el día en que podrían caer precipitaciones en Santiago durante Fiestas Patrias.

De acuerdo al experto, la lluvia podría caer el sábado 20 de septiembre en Santiago, aunque hizo hincapié en que “por el momento no se ve tanta“.

Siguiendo en esa línea, Iván Torres sostuvo que “de todas maneras, hay que esperar, ya que en esta épica cuesta seguir los núcleos en altura o sistemas frontales”, destacando que durante los días de celebración se proyectan días nublados.

Según Meteored, entre el 18 y 20 de septiembre ingresaría un sistema frontal a la zona centro sur. En este sentido, se detalla que si llegaran a registrarse precipitaciones, estas serían débiles y se concentrarían entre la noche del viernes 19 y la mañana del sábado 20 de septiembre.