Fiestas de La Pampilla bajo vigilancia: Senapred activa alerta preventiva en la región

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una Alerta Temprana Preventiva para seis comunas de la Región de Coquimbo, en el marco de las celebraciones de la reconocida Fiesta de La Pampilla.

Según informó la entidad, esta medida se tomó debido a la realización de eventos masivos que congregarán a una gran cantidad de público.

Las comunas involucradas son La Serena, Coquimbo, Vicuña, Punitaqui, Ovalle y Combarbalá, lugares donde se llevará a cabo esta tradicional festividad del norte de Chile, que contará con la participación de artistas tanto nacionales como internacionales. Las celebraciones están programadas entre el 16 y el 21 de septiembre.

Cabe señalar que una Alerta Temprana Preventiva de Senapred para La Pampilla, no implica una emergencia inmediata, sino que busca aumentar la vigilancia y la preparación ante posibles situaciones de riesgo.

En esta ocasión, la alerta no responde a fenómenos naturales, sino al alto flujo de personas que se espera durante las festividades.

La más emblemática de estas celebraciones es la Pampilla de Coquimbo, donde se proyecta una asistencia diaria que podría alcanzar las 100 mil personas.

Ante este escenario, Senapred entregó una serie de recomendaciones de seguridad: “Es importante conocer las rutas de evacuación y establecer un punto de encuentro con tus acompañantes. En caso de una emergencia, mantén la calma, sigue las instrucciones del personal de seguridad, evita zonas peligrosas y, si es posible, brinda apoyo a niños, personas mayores y mujeres embarazadas”.