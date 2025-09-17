En conversación con EL DÍNAMO, la jefa del Servicio de Urgencias de Clínica Dávila Vespucio, recomendó evitar su consumo durante cualquier tratamiento, salvo indicación médica.

Con la llegada de la primavera, muchas personas comienzan a experimentar los molestos síntomas de las alergias estacionales, como estornudos, picazón en los ojos, congestión nasal y lagrimeo constante.

Estas molestias, provocadas principalmente por el polen en el ambiente, pueden intensificarse justo en fechas como Fiestas Patrias, donde se combinan celebraciones al aire libre, paseos al campo y exposiciones prolongadas a alérgenos comunes.

Para muchos, esto implica el uso frecuente de antihistamínicos y otros medicamentos para controlar los síntomas durante los días festivos.

Sin embargo, surge una duda importante durante estas celebraciones sobre si ¿es seguro combinar medicamentos con alcohol?

Alergias y Fiestas Patrias: ¿Se pueden mezclar antihistamínicos, analgésicos o antibióticos con alcohol?

En conversación con EL DÍNAMO, Karem Muena, jefa del Servicio de Urgencias de Clínica Dávila Vespucio, indicó que “combinar medicamentos con alcohol puede ser riesgoso, incluso en pequeñas cantidades“.

“Hay que tener algunas precauciones. Por ejemplo, hay algunos efectos sedantes que se ven potenciados cuando se ingiere alcohol con algunos medicamentos como ansiolíticos, antidepresivos, etcétera”, explicó la experta.

Asimismo añadió que “también hay algunas interacciones que generan un aumento de la toxicidad hepática, otros que podrían provocar irritación gástrica y aumentar el riesgo de sangrado. Hay algunos medicamentos también que pierden efectividad, como algunos antibióticos o algunos antidiabéticos”.

De la misma forma, “hay reacciones graves con medicamentos como el metronidazol que pueden generar vómitos intensos, entre otros síntomas más graves”.

Debido a lo anterior, la jefa del Servicio de Urgencias de Clínica Dávila Vespucio, recomendó “evitar el alcohol mientras uno esté en un tratamiento con medicamentos, salvo que su médico confirme que no hay ningún tipo de riesgo. Siempre aconsejo leer bien el folleto de su medicamento”.

“No confíe en que va a tomar solo una copa, porque algunos fármacos, incluso en cantidades mínimas, generan reacciones serias. Y por último, consulte siempre si toma varios medicamentos, ya que la interacción puede ser acumulativa”, finalizó.