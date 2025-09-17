Subsidio Eléctrico 2025: revisa cómo apelar si no fuiste beneficiado y el plazo para hacerlo

Este beneficio busca compensar parcialmente el costo del consumo eléctrico, permitiendo que las familias continúen accediendo al servicio sin que esto represente una carga excesiva en sus presupuestos mensuales.

El Subsidio Eléctrico es una ayuda económica implementada por el Gobierno para apoyar a los hogares más vulnerables frente al alza en las tarifas de la electricidad, por lo que surge la inquietud sobre hasta cuándo se puede apelar.

En ese contexto, el Subsidio Eléctrico está dirigido principalmente a quienes pertenecen al tramo del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), aunque algunos tramos superiores también pueden ser considerados, dependiendo de la disponibilidad de recursos.

Subsidio Eléctrico 2025: cómo apelar si no fuiste beneficiado

Quienes postularon y no fueron seleccionados tienen la posibilidad de apelar para que su caso sea reevaluado.

El proceso de apelación se realiza en línea a través del sitio web oficial del subsidio, donde los usuarios deben ingresar sus datos y adjuntar antecedentes que respalden su solicitud.

Este trámite tiene una fecha límite definida, por lo que es importante revisar los plazos y requisitos a tiempo para no quedar fuera de la asignación del beneficio.

De acuerdo al Ministerio de Energía, el plazo para postular termina este miércoles 17 de septiembre y puedes hacer el trámite directamente en ESTE LINK.