Cuánta lluvia se espera este fin de semana en la Región Metropolitana

De acuerdo con lo precisado por la Dirección Meteorológica de Chile, la lluvia en la Región Metropolitana se prolongará hasta el domingo.

La Dirección Meteorológica de Chile confirmó que la lluvia llegará este sábado a la zona central del país, incluyendo la Región Metropolitana, tras el ingreso de un frente frío que se desplaza desde el sur.

De acuerdo con lo precisado por el organismo, se registrarán precipitaciones normales a moderadas en diversos sectores entre las regiones de Valparaíso y Ñuble.

Además, detalló que el evento meteorológico se extenderá hasta la mañana del domingo 21 de septiembre en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble.

Cuánta lluvia se espera en la Región Metropolitana

Respecto de la Región Metropolitana, el reporte indicó que en el sector de la precordillera se prevé que la lluvia acumule entre 25 y 24 milímetros, mientras que en el valle las precipitaciones alcanzarían entre 20 y 30 mm.

En tanto, en el sector del litoral de la Región de Valparaíso se estima que lloverá entre 15 y 25 milímetros, mientras que en el sector cordillerano podría llover hasta 35 mm.

La mayor cantidad de lluvia durante este fin de semana se produciría en la Región de O’Higgins, ya que se espera que en el sector precordillerano precipiten entre 35 y 40 milímetros.

Además, la Dirección Meteorológica indicó que es posible que durante la jornada de este sábado se produzcan tormentas eléctricas y granizos en diversos sectores entre las regiones de Valparaíso y el Biobío.