VIDEO – Suben a 17 los muertos en Fiestas Patrias: Carabineros llama a extremar cuidados

Carabineros detalló que además de los muertos registrados estos días, ha detenido a unas 330 personas por manejar bajo la influencia alcohol o de drogas.

Un llamado a los automovilistas que regresan este domingo a Santiago a conducir con cuidado tras los días festivos por las Fiestas Patrias, realizó la prefecto de tránsito y carreteras de Carabineros, Estrella Sotelo, tras efectuar un balance de la cantidad de muertos debido a los accidentes del tránsito ocurridos en los últimos días.

De acuerdo con lo detallado este mediodía por la oficial de Carabineros, hasta las 23:39 de ayer sábado se habían registrado 17 muertos, en un total de 456 siniestros viales ocurridos en distintas carreteras y calles del país.

La prefecto precisó que en los primeros tres días de las Fiestas Patrias “se han realizado más de 68.000 controles a nivel nacional“.

Carabineros y las causas de los accidentes que dejan 17 muertos

La uniformada reveló que en estas 72 horas “se han cursado más de 1.500 infracciones por manejar a una velocidad mayor a la permitida“.

En esa línea, indicó que las principales causas de los accidentes ocurridos en el país se deben a “exceso de velocidad, conducción no atenta a las condiciones, peatones imprudentes y manejo en estado de ebriedad“.

Respecto de los 17 muertos registrados en estos tres días, la prefecto de Carabineros manifestó que representa “una disminución del 10,5 por ciento”, respecto del número de fallecidos en 2023.

Finalmente, la oficial sostuvo que “se han hecho más 19.000 exámenes por alcohol. Por lo mismo, se ha detenido a 190 personas manejando en estado de ebriedad, 90 bajo la influencia alcohol y 50 por consumo de drogas“.

Para este domingo se espera que alrededor de 180 mil vehículos retornen a la Región Metropolitana, buena parte de ellos desde la Región de Valparaíso.