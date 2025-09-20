Municipalidad de Santiago confirmó que fondas del Parque O’Higgins seguirán pese a las lluvias

El municipio detalló que las fondas del Parque O’Higgins cuentan con estructuras impermeables para mantener la programación sin alteraciones.

La Municipalidad de Santiago confirmó este sábado que, pese a las lluvias anunciadas para la capital durante esta jornada, las fondas instaladas en el Parque O’Higgins continuarán funcionando con “total normalidad” para atender al público en estas Fiestas Patrias.

Así lo informó el municipio a través de un comunicado, en el que detalló que “los organizadores confirmaron que todos los servicios se encuentran preparados para operar bajo la lluvia”.

En esa línea, la Municipalidad de Santiago apuntó que tanto los locales de las fondas como el escenario principal y los stands de los expositores en el Parque O’Higgins “cuentan con estructuras impermeables que permiten mantener la programación sin alteraciones”.

Electricidad asegurada en las fondas del Parque O’Higgins

En el mismo texto, el municipio capitalino planteó que “la energía eléctrica se encuentra asegurada, con tableros en norma y cubiertas adicionales que refuerzan la seguridad”.

“Los sistemas de iluminación, sonido y pantallas fueron diseñados para funcionar en condiciones de lluvia, mientras que las cocinerías, instaladas en espacios interiores, no han presentado inconvenientes para su funcionamiento”, complementó.

Al abordar el tema, el director de Prevención y Seguridad Comunitaria del municipio, Arturo Urrutia, manifestó que “hoy día tenemos anuncio de lluvia (pero) es poquita”.

“Todo está funcionando perfecto, los baños han funcionado impecables, que es un detalle no menor. Es decir, vengan a disfrutar y sigan disfrutando aquellos que han venido” a la Gran Fonda de Chile 2025, concluyó.