La empresa Enel informó que este lunes 22 de septiembre se realizarán cortes de luz programados en distintos sectores de siete comunas de la Región Metropolitana.

Junto a ello, la compañía indició que esta suspensión tendrá una duración mínima de siete horas en algunas zonas.

Según detalló Enel en su sitio web, estos cortes de luz se comunican con anticipación para que los vecinos puedan planificar sus actividades con tiempo.

Si deseas saber si tu vivienda está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en su sitio web (disponible en ESTE ENLACE), donde encontrarás toda la información necesaria.

En caso de que el corte de luz afecte a personas electrodependientes, Enel recomienda comunicarse con sus canales de atención para recibir asistencia especializada a través de los siguientes números:

600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Estas son las siete comunas que tendrán cortes de luz este lunes 22 de septiembre

La Reina: de 11:00 a 17:00 horas

San Ramón: de 10:30 a 17:30 horas

San Miguel: de 10:30 a 16:30 horas

Conchalí: de 10:00 a 16:00 horas

Estación Central: de 11:00 a 17:00 horas

Peñalolén: dos cortes, de 09:30 a 15:30 horas y de 10:00 a 17:00 horas

La Florida: dos cortes, de 09:30 a 13:30 horas y de 10:30 a 14:30 horas