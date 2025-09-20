Tornado en Linares: alcalde dice que hay “daños de proporciones” y se registran 150 hogares afectados

Un tornado clasificado como F-0 azotó la tarde de este sábado la ciudad de Linares, en la Región del Maule, dejando al menos 150 viviendas con daños estructurales, cortes masivos del suministro eléctrico y caída de postes y árboles en distintos sectores de la comuna.

El alcalde de Linares, Mario Meza, confirmó la magnitud del evento meteorológico extremo y describió la situación como de “daños de proporciones”.

“Un tornado de proporciones generó daños tanto en las distintas etapas de la María del Valle como también en el Parque Oriente. Estimamos al menos 150 casas afectadas”, declaró la autoridad comunal tras recorrer las zonas más golpeadas por el fenómeno.

El tornado, que duró aproximadamente cinco minutos, atravesó la ciudad en dirección noroeste a sureste, concentrando sus efectos destructivos principalmente en las poblaciones María del Valle y Parque Oriente. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran techos de zinc arrancados, panderetas colapsadas y diversos materiales de construcción esparcidos por las calles.

La Red Geocientífica de Chile confirmó que se trató de un tornado F-0, la categoría más baja en la escala Fujita, con vientos que pueden alcanzar entre 64 y 116 kilómetros por hora. Pese a su intensidad relativamente menor, el fenómeno generó daños en la infraestructura urbana.

Más de 851 usuarios quedaron sin suministro eléctrico tras la caída de postes y líneas de transmisión. El alcalde Meza advirtió que la reposición del servicio eléctrico “no será antes de la medianoche”.

Solicitud de ayuda al gobierno central

Ante la magnitud de los daños, el alcalde Meza realizó un llamado a las autoridades del Gobierno central. “Los equipos comunales de seguridad pública están haciendo catastro de las viviendas afectadas total o parcialmente por este tornado. Quiero hacer un llamado a las autoridades del Ministerio del Interior, de Senapred y del Ministerio de la Vivienda”, señaló la autoridad.

El jefe comunal, además, solicitó específicamente una reunión en terreno para “asignar un subsidio especial de reconstrucción”, destacando que los daños se concentraron principalmente en las techumbres de las viviendas afectadas.