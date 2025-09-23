MetroMuv: cómo funciona la nueva app de Metro de Santiago y la futura tarjeta prepago

Este martes se lanzó la nueva billetera digital de Metro, en la cual podrás planificar viajes, generar códigos QR, comprar pasajes interurbanos, entre otros.

Este martes, Metro de Santiago lanzó oficialmente MetroMuv, una aplicación que servirá para pagar el pasaje en el transporte público y reemplaza lo que se denominaba como MetroPago.

Esta herramienta es una billetera digital que permite cargar dinero para poder realizar pagos en diferentes comercios, además de los pasajes en el transporte público.

“Estamos lanzando esta tarjeta que es MetroMuv, que es mucho más que una tarjeta. Es una aplicación, un ecosistema de movilidad que estamos ofreciendo a nuestros usuarios proyectándose en el metro del futuro”, dijo el gerente general de Metro, Felipe Bravo, en conversación con T13.

A lo que agregó: “Nos permite concentrar en un sólo lugar, no sólo la posibilidad de pagar mediante QR, sino que también pagar en buses interurbanos, taxis y otros sistemas más”.

“También pueden viajar en buses interurbanos a otras ciudades del país a través de Kupos. En la misma aplicación de MetroMuv, puedes pagar colectivos con unas asociaciones de colectivos que ya están integrados en la aplicación y puedes pedir un taxi a través de la aplicación Clipp”, afirmó Carolina Iturra, gerente general de MetroPago.

Cómo funciona MetroMuv, la nueva app que lanzó Metro de Santiago

La herramienta se encuentra disponible en los sistemas Android y iOS, la cual además de validad el pasaje en el sistema RED o Metro, funcionará como una billetera digital en la que podrás cargar saldo, realizar transferencias. Sumado a ello, permitirá hacer compras en diferentes comercios nacionales e internacionales.

En las próximas semanas, también se encontrará disponible la versión física de la tarjeta VISA MetroMUV, con la cual podrás efectuar compras en diversos sitios.