“Esto puede pasar”: qué dijo el ministro Muñoz por nueva falla del Metro de Santiago

El titular de Transportes aseguró que la empresa está trabajando por reducir este tipo de imprevistos que afectan a los pasajeros, sobre todo en hora punta.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, abordó el problema que presentó el Metro de Santiago en la primera jornada post Fiestas Patrias, que provocó el cierre de varias estaciones de la Línea 1 a eso de las 06:30 horas.

Fue a primera hora cuando el tren subterráneo, a través de sus redes sociales, confirmó que las estaciones ULA, República, Los Héroes y La Moneda tuvieron que cerrar sus puertas. Eso sí, no se precisó cuál fue el problema que provocó esta decisión.

Esto provocó que miles de capitalinos se volcaran a las calles a continuar a pie con su trayecto o a esperar los buses clones que se anunciaron, los que terminaron llenándose ante la alta demanda de pasajeros.

Al respecto, el secretario de Estado señaló que “lo que tuvimos hoy día en la mañana fue una falla que no tiene que ver con una persona que baja a las vías como otras veces. Es una falla que se detectó a eso de las 06:15 de la mañana, y que fue resuelta a eso de las 07:25 de la mañana”.

“Eso significó que la Línea 1 del metro operó de forma parcial, en los dos extremos están interrumpidas entre Estación Central y la estación Universidad de Chile. Por supuesto que para una línea como la Línea 1, en el período en que esto ocurrió, significó que muchas personas tuvieron que buscar alternativas“, agregó.

En la instancia, el ministro Muñoz quiso recalcar que “hay un trabajo permanente de parte de Metro por evitar que estas cosas ocurran, sin embargo, en una red que tiene este nivel de cantidad de trenes que se mueven en forma cotidiano, esto puede pasar. Y hay un informe de Metro hacia la autoridad respecto de la frecuencia con que estas cosas pasan, y estamos trabajando para poder reducirlo”.