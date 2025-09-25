El próximo Cyber Monday de octubre no solo promete ser un hito para el comercio electrónico, sino también es una excelente oportunidad de empleo, ya que las empresas ofrecen diversas ofertas de trabajo.

En este escenario, la empresa Teamwork anunció la apertura de 2.500 vacantes, una cifra considerable que busca responder al aumento en la demanda durante uno de los eventos de ventas más relevantes del año.

Las ofertas de trabajo para el Cyber Monday están enfocadas principalmente en roles logísticos y de atención al cliente, como operarios, bodegueros y vendedores de retail, con presencia en la Región Metropolitana, Valparaíso y el Biobío.

Cyber Monday 2025 anuncia ofertas de trabajo: sueldos llegan a los $900 mil

Consulta a continuación los puestos disponibles, junto con el número de vacantes y la remuneración correspondiente.

Administrativo de transporte: 30 vacantes con sueldos de hasta $760.000.

Coordinador de patio: 20 vacantes con sueldos de hasta $700.000.

Operador/a de picking: 50 vacantes con sueldos de hasta $750.000.

Operador/a grúa: 30 vacantes con sueldos de hasta $700.000.

Operador/a apilador reach: 30 vacantes con sueldos de hasta $778.000.

Operario/a carga y descarga: 40 vacantes con sueldos de hasta $700.000.

Operario/a de bodega: 2.000 vacantes con sueldos de hasta $620.000.

Operario/a de producción: 190 vacantes con sueldos de hasta $670.000.

Operador/a carga y descarga: 30 vacantes con sueldos de hasta $700.000.

Supervisor de operaciones: 20 vacantes con sueldos de hasta $900.000.

Vendedor/a retail: 40 vacantes con sueldos de hasta $620.000.

Operario/a de bodega – partime: 20 vacantes con sueldos de hasta $300.000.

Si estás interesado en postular, solo debes acceder al sitio web oficial de Teamwork EN ESTE LINK. En la sección de empleos podrás encontrar las ofertas disponibles y completar el formulario de postulación.