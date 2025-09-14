VIDEOS – Sin permiso municipal: Feid genera multitudinario público en Providencia con sorpresiva aparición

El cantante colombiano Feid sorprendió a sus fanáticos chilenos este domingo al realizar sorpresivamente una inesperada convocatoria en Providencia. El artista, también conocido por sus seguidores como Ferxxo, a través de sus redes sociales convocó a una Coffee Party a las 11:30 horas en la comuna mencionada.

El show se llevó a cabo en Kafera Holley, ubicado exactamente en General Holley 2277, en pleno barrio Suecia. “Hey mor, 11:30 de la mañana nos vemos en Kaffera Holley, Región Metropolitana, Chile. Vamos a tomar café, vamos a escuchar temas infravalorados del Ferxxo, vamos a pasar una chimba hoy mor. Los quiero como un hijo de p… y no estoy borracho”, había publicado el cantante previamente.

Consultados por diversos medios, la Municipalidad de Providencia informó que la actividad no contaba con permiso oficial, además de que no se tuvieron en cuenta las medidas de seguridad, pues diversos fanáticos para ver a Feid se subieron a techos, toldos y árboles, poniendo en riesgo su integridad y la de los locales. Asimismo, Carabineros tampoco fue informado.

En un principio el artista comenzó su show cantando desde abajo de la cafetería, lo que impedía que los asistentes pudieran verlo completamente. Por lo mismo, tras un inicio accidentado, se dispuso a cantar desde la terraza del local.

El cantante conocido por canciones como LUNA, Classy 101 y Hey Mor se encuentra realizando una seguidilla de presentaciones íntimas, saliendo de los grandes escenarios buscando conectar más de cerca con sus oyentes. De hecho, ya había realizado una actividad similar en Argentina a inicios de septiembre. En esa oportunidad visitó el barrio de La Boca, lugar donde también generó importantes aglomeraciones.