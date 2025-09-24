El sector norte de la Región Metropolitana tendrá las temperaturas más altas de esta jornada.

Este miércoles 24 de septiembre, Santiago vivirá una jornada de calor con temperaturas que podrían rozar los 32 °C durante horas de la tarde.

Según informó el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, los termómetros en en el centro de la capital marcarán entre 6°C y 30°C.

En paralelo “habrá sectores, como las cercanías de Tiltil, que rondarían los 30°C. La primavera es así, con cambios dentro del mismo día: mañanas frías seguidas por tardes más que cálidas”, comentó.

De acuerdo al experto, en el centro de Santiago se alcanzarán los 30 °C, mientras que en comunas como Colina las temperaturas podrían ser aún más altas, con máximas que variarían entre los 31º y 32º.

En ese contexto, desde Meteored señalaron que este fenómeno se debe a una masa de aire cálido que avanza desde el norte, sumada a condiciones de alta presión que estabilizan la atmósfera y permiten una mayor radiación solar.

Se esperan 32º en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Aunque este tipo de eventos no son completamente inusuales en primavera, sí representan un contraste abrupto con las temperaturas de días anteriores y para las lluvias que se esperan en Santiago para el día viernes de esta semana.

Asimismo, Sepúlveda indicó que el calor tendrá su peak entre las 16:00 y 17:00 horas de este miércoles.

Debido a lo anterior, las autoridades recomiendan hidratarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor y mantenerse informado ante posibles cambios bruscos en el tiempo hacia finales del día.