Clima extremo golpea el sur: emiten aviso meteorológico por vientos de hasta 100 km/h

La Dirección Meteorológica de Chile también confirmó que las lluvias se mantendrán hasta el 1 de octubre.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por condiciones climáticas que podrían afectar a diversas zonas de la Región de Magallanes. Se trata de alertas por vientos y lluvias de intensidad normal a moderada.

Según indicó la DMC, se espera que los vientos comiencen a sentirse desde la tarde del martes 30 de septiembre y se mantengan hasta la tarde del miércoles 1 de octubre, afectando zonas como la cordillera austral norte y sur, así como sectores insulares y de la pampa patagónica.

El aviso meteorológico indicó que las ráfagas de vientos podrían alcanzar entre 40 y 100 km/h el martes, y llegar hasta 100 km/h también el viernes, dependiendo del área afectada.

En cuanto a las precipitaciones, están previstas desde el martes 30 de septiembre hasta la noche del miércoles 1 de octubre, producto del paso de un sistema frontal.

Se estima que caerán entre:

30 y 84 mm de lluvia en la cordillera austral norte,

55 a 111 mm en la zona insular norte,

20 a 49 mm en la pampa patagónica norte.

La Dirección Meteorológica (DMC) aclaró que un aviso se emite cuando se prevén fenómenos con un nivel moderado de severidad, que podrían representar riesgos para las personas o actividades al aire libre. Por ello, se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones si se está expuesto a las condiciones climáticas anunciadas.