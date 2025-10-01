¿Buscas trabajo? Chilexpress ofrece más de 1.000 empleos por el CyberMonday

Ante el aumento en la demanda de entregas que genera esta iniciativa, la empresa de logística busca reforzar su equipo sumando nuevos colaboradores a su flota de reparto.

Con miras al próximo CyberMonday 2025, Chilexpress anunció un proceso de contratación para más de 1.000 nuevos puestos de trabajo.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), reunirá a reconocidas marcas de tecnología, moda, belleza, turismo y entretenimiento, ofreciendo importantes descuentos en sus productos y servicios.

Las vacantes están orientadas a personas interesadas en trabajar como conductores, en modalidad temporal y con horarios flexibles, para apoyar durante el alto flujo de envíos que se espera durante esos días.

Dónde postular a trabajo en el CyberMonday

De acuerdo al anuncio, los requisitos para postular son:

Tener tu licencia de conducir vigente.

Contar con un vehículo con su documentación al día , ya sea auto, camioneta cerrada, furgón o moto.

Tener un teléfono móvil con sistema operativo Android.

Para postular a los empleos que Chilexpress ofrece con motivo del Cyber Monday 2025, es necesario completar todo el proceso de forma online a través de ESTE LINK.

Más de 600 marcas confirmadas para el CyberMonday

El Cyber Monday se desarrollará desde las 00:00 horas del lunes 6 de octubre hasta las 23:59 del miércoles 8 de octubre.

De las más de 600 marcas, 31 se incluyen por primera vez en la instancia de ofertas online donde, por ejemplo, se sumarán empresas de Valparaíso y Puerto Montt.

Las principales categorías son de vestuario, calzado y accesorios, con 109 marcas. Le sigue hogar (54), salud y belleza (74), deportes y outdoor (49), tecnología (36) y turismo (23), a lo que se suma la categoría de muebles con 18, además de 31 fundaciones con productos solidarios.