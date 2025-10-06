Vuelven los 30 grados: este es el pronóstico del tiempo para Santiago esta semana

Para esta semana anunciaron la llegada de un anticiclón a la Región Metropolitana. Revisa cuál será el día más caluroso.

Tras las lluvias que se registraron el fin de semana en la Región Metropolitana, el pronóstico del tiempo adelanta un giro radical con respecto a las condiciones meteorológicas de Santiago y las ciudades de la zona central, que tendrán días con mucho calor.

Lo anterior, a raíz de un “gran anticiclón“, según explicó el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, cuyo fenómeno funcionará como una especie de escudo para las precipitaciones.

Dichas condiciones de estabilidad en el cielo se mantendrían hasta este viernes 10 de octubre. En este marco, el calor nuevamente se apoderará de Santiago, cuyo termómetro volverá a marcar 30 grados, al igual que la semana pasada.

“Miércoles y jueves vuelven los 30 grados a los valles de la zona central“, aseguró Alejandro Sepúlveda en su pronóstico del tiempo para esta semana.

Siguiendo en esa línea, el comunicador manifestó que “solo hasta el viernes les puedo decir que no hay lluvia en Santiago“. A lo que agregó: “Ya el viernes comenzaría la humedad de la vaguada costera”.

Por su parte, el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, detalló: “La máxima hoy día será de 24 grados, el martes con 26, el miércoles con 29 y el jueves con 30. Por lo tanto, el jueves podría ser el día más cálido de la semana, tanto en que la mínima va a ser más alta, unos 8 grados, y la máxima también va a ser más alta de la semana con 30 grados”.

“Ya el día viernes comienzan a descender un poco las temperaturas, aunque no tanto, de 30 a unos 27, 28 grados”, cerró el especialista.

El pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana