Más de 70% de descuentos en vuelos: Guía con las mejores ofertas en vuelos del Cyber Monday

Las promociones incluyen vuelos nacionales con rebajas de hasta un 71%, mientras que en los internacionales los pasajeros podrán acceder a descuentos de hasta un 49%.

El Cyber Monday es uno de los eventos de compras online más esperados del año, en el que cientos de marcas y tiendas ofrecen descuentos especiales y promociones exclusivas en una amplia variedad de productos, desde tecnología y electrodomésticos hasta moda, viajes y servicios.

Organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), el evento online registra millones de transacciones, convirtiéndose en una fecha clave tanto para el comercio como para los consumidores que buscan aprovechar rebajas significativas antes de fin de año.

Hasta 70% de descuentos en vuelos: Guía con los mejores descuentos del Cyber Monday

SKY Airline

Entre las rutas internacionales más atractivas destacan ciudades argentinas como Mendoza y Buenos Aires, con descuentos de hasta un 49% y tarifas que parten desde $32.390 y $57.090, respectivamente, con tasas incluidas.

Para quienes buscan visitar las playas y paisajes de Brasil, hay opciones como São Paulo, Río de Janeiro y Florianópolis desde $79.890 por tramo, lo que equivale a un 40% menos del valor normal.

En viajes nacionales, Calama tiene una rebaja del 71% sobre su valor normal, permitiendo viajar por solo $17.690 por tramo con tasas incluidas. También hay descuentos en viajes hacia Antofagasta desde $18.690 y a La Serena desde $17.690.

Latam

Esta empresa de vuelos tiene promociones en el CyberMonday con rebajas de hasta un 71% en vuelos nacionales e internacionales, disponibles exclusivamente en su sitio web oficial al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ.

Además, el programa LATAM Pass ofrece beneficios adicionales, como la posibilidad de canjear vuelo y hotel con hasta 45% de descuento, combinando millas y dinero.

Entre las ofertas destacadas se encuentran:

Estados Unidos: $100.000 de descuento.

Brasil, Argentina y Uruguay: $60.000 de descuento.

Paquetes al Caribe y EE.UU.: $150.000 de descuento.

Viajes Falabella

Con descuentos de hasta 70% en más de 100 destinos, Viajes Falabella ofrece viajes al Caribe, Europa y Brasil.

Entre los principales destinos se encuentran: