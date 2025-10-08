Cuál es el medicamento antialérgico que fue retirado por falla en su efectividad

Ante esta situación, el ISP instó a la población que “no suspenda el tratamiento por su cuenta y comuníquese con su médico tratante”.

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) informó del retiro voluntario de un conocido medicamento antialérgico por falta de efectividad en uno de sus lotes.

En una declaración pública, el organismo precisó que “el titular del registro ha constatado, en estudios de estabilidad, resultados de análisis fuera de las especificaciones del parámetro de valoración de uno de los principios activos, existiendo el riesgo de que se presente falta de eficacia del tratamiento para el cual está indicado, ya que se encuentra por debajo de lo esperado en el principio activo betametasona”.

“Cabe destacar que la medida de retiro afecta sólo al lote mencionado en dicha alerta”, agregó.

El ISP precisó que el antialérgico afectado es Prodel-B comprimidos de Laboratorio Pasteur, “identificado con el lote 23G0842, éste no debe ser utilizado, y debe ser reemplazado por otro lote u otro producto similar”.

Ante esta situación, el ISP instó a la población que “no suspenda el tratamiento por su cuenta y comuníquese con su médico tratante o con el químico farmacéutico de la farmacia en donde se le entregó el medicamento, para que lo asesoren, en caso contrario, puede emplearlo sin problemas como le fue indicado”.