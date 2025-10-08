Durante los feriados no laborables, muchos comercios reducen sus horarios o cierran. Sin embargo, sectores como la gastronomía y el retail en zonas turísticas suelen operar con normalidad.

Este próximo domingo 12 de octubre es feriado por lo que el funcionamiento del comercio y el horario de los supermercados pueden variar según la normativa local, el tipo de establecimiento.

En general, muchos locales optan por reducir sus horarios de atención o directamente no abrir, especialmente si se trata de feriados nacionales no laborables. Sin embargo, algunos sectores, como el gastronómico, supermercados, shoppings y tiendas ubicadas en zonas turísticas, suelen mantener sus puertas abiertas, adaptando sus horarios a la demanda esperada.

¿Por qué es feriado este domingo 12 de octubre?

Este domingo 12 de octubre, Chile celebrará el feriado del Encuentro de Dos Mundos, antes llamado Día de la Raza, una fecha que rememora la llegada de los europeos al continente americano en 1492 y el inicio del contacto entre ambas culturas.

Según lo establecido por la Ley 19.668, esta jornada busca promover la reflexión sobre la riqueza cultural y las distintas raíces que forman parte de la identidad chilena.

Feriado del 12 de octubre: revisa cómo funcionará el comercio y los supermercados

El 12 de octubre no está clasificado como un feriado irrenunciable, lo que significa que centros comerciales, supermercados y tiendas pueden operar con normalidad. Si bien algunas empresas podrían decidir modificar sus horarios de atención, no están legalmente obligadas a cerrar ese día.

Debido a lo anterior, si tienes pensado salir ese día, lo más recomendable es consultar previamente los horarios de atención de los lugares que planeas visitar.

Qué feriados quedan en este 2025