¿Es feriado el 10 de octubre?: conoce acá qué pasará con la efeméride Encuentro de Dos Mundos

Como el próximo feriado cae día domingo, muchos se preguntan si se trasladará la día hábil previo, es decir, este viernes.

El Encuentro de Dos Mundos o Día de la Raza como le llaman algunos es el próximo feriado en Chile y aunque su día, el 12 de octubre, cae domingo, muchos pensaron que se trasladaría al día hábil anterior, es decir, al 10 de octubre.

Por lo mismo, no es raro que se haya asumido que este viernes trabajadores y estudiantes podrían tener un día más de descanso, transformándose en un fin de semana largo. Pero no será así.

A diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad el feriado del 12 de octubre se mantendrá inamovible el domingo y no se cambiará para el 10 de octubre como se pudo haber pensado. Para que ello ocurriera, se debería haber presentado un proyecto de ley como ha ocurrido anteriormente.

Ya que el 10 de octubre no será feriado: ¿cuántos quedan este 2025?

Por si aún no te habías enterado, estos son los feriados que quedan para estos tres últimos meses del año: