¿Aún no recibes la PGU?: estas son las comunas que tendrán atención directa en tu barrio

Esta estrategia busca acercar el proceso a la comunidad, especialmente a quienes tienen más dificultades para acceder a los canales tradicionales.

El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer un nuevo calendario y las comunas que serán parte de la iniciativa PGU en Tu Barrio, un programa que lleva módulos de atención a distintos sectores para facilitar la inscripción de nuevos beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

De acuerdo a la entidad pública, esta estrategia busca acercar el proceso a la comunidad, especialmente a quienes tienen más dificultades para acceder a los canales tradicionales.

El plan comenzó en 2024 y ha permitido abarcar más de 100 comunas en todo Chile a los adultos mayores, quienes son los beneficiarios de este monto mensual.

¿Qué es la PGU?

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte económico entregado por el Estado de Chile que reemplaza los beneficios del antiguo Pilar Solidario. Está destinado a mejorar los ingresos de las personas mayores, complementando o reemplazando su pensión base.

¿Cuánto dinero entrega la PGU?

Actualmente, la PGU otorga un monto mensual de $206.173 a quienes tengan una pensión base igual o inferior a $702.101. Este pago es administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Para saber la fecha exacta de pago y confirmar el monto que te corresponde, puedes ingresar tu RUT en el sitio oficial habilitado para consultas EN ESTE LINK. También está disponible la línea telefónica 101, donde ejecutivos entregan orientación gratuita de lunes a viernes, entre 08:00 y 18:00 horas.

¿Qué requisitos debes cumplir para recibir la PGU?

Tener 65 años o más, sin importar si aún trabajas.

Contar con una pensión base inferior a $1.114.446 (llamada Pensión Superior).

Estar dentro del 90% más vulnerable de la población de 65 años o más, según el Registro Social de Hogares.

Haber vivido en Chile por lo menos 4 de los últimos 5 años antes de postular.

No estar pensionado por instituciones como Capredena o Dipreca.

Comunas en que estará la PGU en Tu Barrio durante esta semana