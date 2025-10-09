Secciones
Harry Potter, Bluey y Kuromi y más: revisa el recorrido y los personajes que estarán en el Paris Parade 2025

Se trata de una de las actividades más esperadas de la temporada navideña en Chile.

Gabriela Romo
Gabriela Romo

Esta jornada se confirmó la realización del Paris Parade 2025, un evento gratuito y pensado para toda la familia, donde enormes globos con personajes icónicos recorrerán las calles del centro de Santiago.

El evento, que aspira a convertirse en el desfile navideño más grande de Sudamérica, se llevará a cabo bajo el lema “Por un mundo mejor: La voz de la esperanza”.

De acuerdo al anuncio, el desfile se realizará el próximo domingo 23 de noviembre desde las 12:00 horas en el centro de la capital.

“En esta nueva versión de Paris Parade quisimos reunir a figuras que han marcado la infancia de distintas generaciones”, añadiendo que “ver a estos entrañables personajes reunidos frente a miles de personas será un momento mágico y emocionante, que refuerza nuestro mensaje de unión y alegría“, indicó Fernanda Kluever, gerenta de Clientes y Sostenibilidad de Paris.

Harry Potter, Sonic y más: revisa el recorrido y los personajes que estarán en el Paris Parade 2025

El recorrido comenzará desde avenida Providencia, a la altura del Metro Salvador, para seguir por la Alameda, pasando por Plaza Italia, Cerro Santa Lucía y Universidad de Chile, hasta La Moneda en el centro de Santiago.

Entre los personajes ya confirmados para el Paris Parade 2025 destacan clásicos entrañables como Hello Kitty, Kuromi y Ralf, el reno navideño que representa el espíritu de la generosidad.

A ellos se suman los valientes cachorros de Paw Patrol, el famoso mago Harry Potter, el astuto Bugs Bunny y el querido Chavo del Ocho, junto a Bluey, quien celebra la imaginación y el juego en familia.

La lista de figuras continúa con Sonic, Batman, Peppa Pig, el colorido Colorito y Las Chicas Súper Poderosas, conformando una alineación pensada para emocionar a grandes y chicos por igual, a través de mundos llenos de aventura, humor y nostalgia.

