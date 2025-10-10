La probabilidad de lluvia se adelantó y ahora se espera entre la tarde-noche del viernes y la mañana del sábado.

En medio de los diversos pronósticos del clima sobre el ciclón extratropical que afectará a gran parte de Chile durante este fin de semana, muchos se preguntan si podría llover este viernes en la Región Metropolitana (RM).

Es por ello que el periodista y especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles sobre las zonas donde podrían registrarse precipitaciones.

Según explicó, la probabilidad de lluvia “se ha ido adelantando. El lunes hablábamos de posibles precipitaciones para el sábado, pero ahora se estima que podrían ocurrir entre la tarde-noche del viernes y la mañana del sábado“, indicó.

Estas son las zonas donde podría llover este viernes en la RM

De acuerdo al pronóstico para estos días, Sepúlveda aclaró que sí habría precipitaciones en la Región Metropolitana, pero no directamente en la ciudad de Santiago.

“Es importante que lo tengan presente quienes planean ir al Cajón del Maipo o a Farellones, ya que entre esta tarde-noche y las primeras horas del sábado se prevé la posibilidad de lluvias débiles, especialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos. En el Gran Santiago, en cambio, no se esperan lluvias”, detalló.

Para este viernes, el meteorólogo agregó que se espera un cielo mayormente nublado, con momentos parciales, y una temperatura máxima de 24°C en el centro de la capital. Situación que se mantendrá muy parecida durante el fin de semana con máximas que no superarán los 23ºC.