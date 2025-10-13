Cómo postular a los 100 trabajos para civiles que ofrece Carabineros en la Región Metropolitana

Los puestos de trabajo forman parte del proceso de modernización que vive Carabineros de Chile.

Carabineros de Chile informó que abrió los cupos para más de 100 trabajos para civiles en la Región Metropolitana, los que seguirán en esta condición hasta el próximo 28 de octubre.

De acuerdo con lo confirmado por la institución policial, se trata de más de un centenar de ofertas laborales en distintas unidades de la región.

Detalló, además, que los puestos de trabajo forman parte del proceso de modernización que vive Carabineros de Chile, y que el propósito es conseguir apoyo a las funciones logísticas, así como de trabajo administrativo y atención al público.

En particular, los puestos de trabajo disponibles incluyen Asistente de Guardia, Administrativo, Telefonista, Estafeta y Auxiliar de Servicios Menores. Todos ellos están distribuidos en diferentes comisarías de las zonas Santiago Oriente y Santiago Poniente.

La institución policial indicó que “estas funciones cumplen un rol relevante en el apoyo diario a la gestión policial y en la atención de la comunidad, fortaleciendo los vínculos entre la ciudadanía y Carabineros“.

Cómo postular a los trabajos para civiles en Carabineros

Los interesados tienen plazo para postular hasta el 28 de octubre de 2025, a través de la página www.carabineros.cl, Sistema de Postulaciones, donde podrán conocer los requisitos, las bases y la cantidad de cupos para cada puesto de trabajo. Para postular, también puedes pinchar acá.

Respecto de los sueldos de los trabajo, desde Carabineros se puntualizó que fluctúan entre los $607.040 para cargos de estafeta, telefonista o auxiliar de servicios menores, y los $1.018.893 para asistentes de guardia. En tanto, los administrativos perciben una renta de $830.296 mensuales.

“Este llamado se enmarca en la política institucional de Carabineros de Chile de promover la integración y participación ciudadana, fortaleciendo la gestión pública a través de la incorporación de personal civil en labores de apoyo. Las postulaciones permitirán ampliar la capacidad de respuesta administrativa y de servicios en los cuarteles, beneficiando directamente a la comunidad“, explicó la institución.