Carabineros dispone rondas para resguardar a Nabila Rifo tras libertad de Mauricio Ortega

Carabineros de Coyhaique dispuso rondas periódicas en el domicilio de Nabila Rifo, tras conocerse la decisión de la Justicia de entregarle la libertad condicional a Mauricio Ortega, quien fue condenado por dejarla ciega.

La institución policial precisó a 24 Horas que la medida surgió por iniciativa propia, ya que Ortega no tiene una orden de alejamiento.

“Lo primero que hicimos fue entrevistar a doña Nabila para ver en qué condiciones se encontraba y posteriormente a eso hemos empezado a hacer rondas periódicas”, declaró Juan Abarca, prefecto de Aysén.

El oficial indicó que “averiguamos también si existía alguna medida de precaución o algún cuidado por parte del Ministerio Público o alguna acción que se haya interpuesto, y hasta el momento entendemos que eso no es así. Nosotros realizamos de mutuo propio estas rondas periódicas”.

Esto se suma a la decisión del Gobierno de apelar a la libertad condicional de Mauricio Ortega, quien recibió el beneficio penitenciario por buena conducta.