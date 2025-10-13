En esta instancia se definirá quién será el próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030, además de renovar parte del Congreso con la elección de parlamentarios.

El domingo 16 de noviembre los chilenos deberán volver a las urnas para participar en una nueva jornada electoral, de acuerdo al calendario ya establecido por el Servicio Electoral (Servel), por lo surge la inquietud sobre cuándo se conocerán los vocales de mesa.

En caso de que ningún candidato presidencial logre la mayoría absoluta en esta primera vuelta, está contemplada una segunda vuelta para el 14 de diciembre, donde se enfrentarán las dos candidaturas con más votos.

Elecciones 2025: esta es la fecha en que se conocerán los vocales de mesa

En el marco de las próximas elecciones, el Servel informó que la lista de personas designadas como vocales de mesa se publicará el 25 de octubre.

Los ciudadanos podrán revisar si fueron seleccionados ingresando su RUT en la plataforma oficial EN ESTE LINK.

Aquellos que no puedan cumplir con esta función tendrán la posibilidad de presentar sus excusas entre el 27 y el 29 de octubre.

Una vez finalizado ese proceso, el 1 de noviembre se dará a conocer la nómina definitiva de vocales de mesa, incluyendo a quienes deban asumir como reemplazantes.

Además, el Servel ya publicó el padrón electoral definitivo para los comicios. Este incluye a 15.618.167 personas habilitadas para votar dentro del país y a 160.935 en el extranjero. Los documentos completos están disponibles en este enlace.