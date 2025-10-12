Secciones
Encuesta Criteria: Kast y Jeannette Jara igualan en primera vuelta y republicano saca ventaja en balotaje

En tercer lugar sigue Evelyn Matthei con 17% de las preferencias, mientras más atrás se ubican Johannes Kaiser con 10% y Franco Parisi con 8%.

La última medición de la encuesta Criteria mostró un virtual empate en primera vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, ya que ambos lograrían un 26% de respaldo.

En tercer lugar sigue Evelyn Matthei con 17% de las preferencias, mientras más atrás se ubican Johannes Kaiser con 10% y Franco Parisi con 8%.

Cierran los resultados Harold Mayne-Nicholls (3%), y con 1% Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés. Por contrapartida, un 8% de los consultados reconoció no contar con algún candidato preferido.

Escenario favorable para José Antonio Kast

A pesar del empate con Jeannette Jara en primera vuelta, José Antonio Kast saca ventajas ya que el 38% de los encuestados cree que será el próximo presidente, un aumento de dos puntos porcentuales respecto a la anterior encuesta.

Por su parte, la abanderada oficialista se mantiene con el 32%, sin presentar variaciones.

Este escenario se extendería a segunda vuelta, ya que Kast se impondría a la ex ministra del Trabajo, al lograr el 46% de los votos frente al 33% de su contendiente.

En caso de que el balotaje enfrentara a Jeannette Jara con Evelyn Matthei, sería la carta de Chile Vamos quien se pondría la banda presidencial, al sumar el 40% versus el 31% de la oficialista.

Jara solo sería presidenta de Chile si se viera las caras en una segunda vuelta ante Franco Parisi y Johannes Kaiser.

