Revisa cuáles son las 11 comunas en las que Enel realizará cortes de luz este martes 14 de octubre

Enel informó que este martes 14 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes de luz en 11 comunas de la Región Metropolitana, como parte de trabajos que tiene programados.

En algunas de las comunas hay dos o más sectores que se verán afectados por los cortes del suministro, confirmó la misma empresa.

Las interrupciones fueron programadas por la compañía como parte de mantenimientos en terreno. Todo, con el propósito de mejorar la calidad del servicio que le entrega a sus clientes.

Las 11 comunas en las que habrá cortes de luz el martes

De acuerdo con lo informado por Enel, las comunas afectadas por los cortes de luz este martes son Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, La Cisterna, San Miguel, Santiago, Maipú, Cerrillos y Conchalí.

Si deseas verificar si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado en la página oficial de Enel disponible en ESTE ENLACE, donde encontrarás toda la información correspondiente.

Además, si la suspensión del servicio impacta a personas electrodependientes, se recomienda comunicarse con los siguientes números de atención para recibir apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Lo Barnechea. Martes 14 de octubre desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Las Condes. Martes 14 de octubre desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Las Condes. Martes 14 de octubre desde las 16:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes. Martes 14 de octubre desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Las Condes. Martes 14 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa. Martes 14 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén. Martes 14 de octubre desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

La Florida. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Cisterna. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel. Martes 14 de octubre desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

Santiago. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago. Martes 14 de octubre desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Maipú. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Maipú. Martes 14 de octubre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Cerrillos. Martes 14 de octubre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Cerrillos. Martes 14 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Conchalí. Martes 14 de octubre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.