Tras escándalo por las tarifas de la luz: revisa cuánto y cuándo bajarían las cuentas de electricidad

La disminución en las cuentas de luz variaría según la comuna, ya que las tarifas dependen de los contratos entre distribuidoras y generadoras, los cuales son distintos en cada zona.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) reconoció en su Informe Técnico Preliminar para fijar los precios de la energía del primer semestre de 2026 que cometió un error metodológico en procesos anteriores, por lo que surge la inquietud sobre cuánto y cuándo bajarían las cuentas de electricidad.

De acuerdo a la entidad, este error se produjo porque, al calcular los ajustes, se aplicó tanto la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables. Al combinar ambos factores, el efecto de la inflación se terminó considerando dos veces, lo que influyó indebidamente en los valores trasladados a las tarifas reguladas.

El informe, difundido por T13 y aprobado mediante la Resolución Exenta N° 633 (basado en la Resolución Exenta N° 379), detalla que esta corrección se aplicará conforme al artículo 17° de la resolución mencionada, cubriendo el período entre julio de 2022 y septiembre de 2024.

El problema surgió específicamente cuando se usó la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables, lo que llevó a una duplicación del ajuste por inflación en los cálculos realizados.

Tras escándalo en la Comisión de Energía por tarifas de la luz: revisa cuánto y cuándo bajarían las cuentas de electricidad

El académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, analizó el informe con T13 y reveló detalles sobre su el impacto en las cuentas de electricidad.

En cuanto a la disminución en las cuentas de luz, el experto precisó que “la tarifa depende de los contratos de suministros entre distribuidoras y generadoras, y como las comunas son diferentes, y los clientes son abastecidos por diferentes distribuidoras, los contratos también lo son”.

“Por ejemplo, en Copiapó, que es una de las comunas que tuvo un incremento sostenido durante los últimos tres o cuatro semestres, van a tener una baja en torno al 7%. Las comunas de Valparaíso en el interior, la disminución igual va a rondar en torno al 6%”, añadió.

“La tarifa va a bajar sobre todo para aquellas comunas que tuvieron un incremento importante producto de este descongelamiento y normalización tarifaria”, agregó Verdejo.

En relación a la fecha en que bajarían las cuentas de electricidad, Verdejo explicó que “si este informe técnico preliminar se transforma en decreto, a partir del 1 de enero de 2026 deberían comenzar a regir estas tarifas”.