Por “error” en las cuentas de la luz: piden la salida del ministro Diego Pardow tras informe de la CNE

Luego de conocerse un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), desde la oposición y el oficialismo exigieron la salida del ministro Diego Pardow.

El documento confirmó que una falla en la metodología provocó que las tarifas de las cuenta de luz fueran más altas de lo esperado. Por lo mismo, desde enero de 2026, el valor del servicio básico sufriría una baja para los clientes.

Tras la noticia, el diputado Jaime Mulet (FRVS) pidió la renuncia del secretario de Estado. El también integrante de la Comisión de Energía calificó de “extremadamente grave” el informe preliminar de la CNE, por lo que de confirmarse el “error”, “amerita que el ministro de Energía renuncie“.

“Creo que amerita las más drásticas sanciones”, sostuvo y agregó que “no podemos aceptar una situación de esta naturaleza. Han subido las cuentas demasiado”.

Al parlamentario se sumó la bancada de RN, quienes junto con las salida de Diego Pardow también exigieron la renuncia inmediata de Marco Antonio Mancilla Ayancán, secretario ejecutivo de la CNE, debido a que tiene “responsabilidad jerárquica frente a un error que afectó directamente a millones de familias chilenas”.

Además recalcaron que el “impacto del error en las cuentas de la luz va más allá del bolsillo de cada familia y se extiende a la economía nacional“, puesto que “el costo de la electricidad es un componente clave para medir la inflación en Chile (IPC), las tarifas artificialmente altas desde que comenzó este gobierno generaron también un exceso de inflación“.

En esa misma línea, sostuvieron que el error de la CNE “refleja de cuerpo entero al gobierno de Gabriel Boric, creando artificialmente problemas en mercados regulados por causa de la ineptitud de los amigos que colocó en el Ministerio de Energía”.

“Creemos que el ministro Pardow, por muy amigo del Presidente que sea, tiene que dejar su cargo justamente por la responsabilidad política que le cabe. Esto no es un club de amigos, el Presidente no puede poner a los más cercanos aunque sean incompetentes porque no es primera vez que se ha demostrado cierto que el ministro Pardow no tiene las competencias para ejercer este cargo. Por lo tanto, esperamos nosotros que por fin el Gobierno reaccione y tome alguna decisión, por muy dura en lo personal que sea para el presidente Boric, ya que es uno de sus más cercanos”, sostuvo el diputado Frank Sauerbaum.

UDI anuncia acusación constitucional

Desde la bancada UDI anunciaron, por otro lado, que presentarán una acusación constitucional en contra del ministro Diego Pardow.

El diputado Juan Antonio Coloma explicó que la acusación se debe a las “graves consecuencias y negligencias, violación de ley y norma constitucional al haber, su ministerio, firmado los decretos que significaron el alza de hasta un 9% de las tarifas eléctricas por un error metodológico o de cálculo”.

“Todos hemos sufrido el alza de las cuentas de la luz y parte importante se debió a los cálculos fallidos del ministerio de Energía (…) esta situación no puede pasar desapercibida“, agregó.