Esta es la fecha del próximo debate presidencial: revisa cómo serán las preguntas de los candidatos

Esta semana se llevará a cabo un nuevo debate presidencial que contará con la participación de los ocho candidatos que compiten por llegar a La Moneda.
La instancia representa un nuevo hito dentro del periodo previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre, donde se definirá quién reemplazará al presidente Gabriel Boric en el periodo 2026-2030, o bien, se determinarán los nombres que pasarán a una eventual segunda vuelta en diciembre.
En este encuentro, expondrán sus propuestas los aspirantes Franco Parisi, Jeanette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.
El evento, titulado El Debate, se transmitirá este domingo 26 de octubre a partir de las 20:00 horas.
La organización del programa está a cargo de Canal 13, y también se podrá seguir en vivo a través de su plataforma digital t13.cl, el servicio 13 Go y Tele13 Radio.
El debate presidencial tendrá lugar en los estudios del canal y contará con la conducción de Soledad Onetto e Iván Valenzuela, quienes guiarán la conversación entre los postulantes a la presidencia.
El formato del debate estará dividido en tres bloques y ofrecerá a los candidatos la oportunidad de presentar sus propuestas e ideas, responder las preguntas formuladas por los periodistas a cargo de la conducción, y también debatir entre ellos para defender sus posturas.
El orden que tendrán los candidatos para responder en el debate serán:
- Franco Parisi.
- Jeannette Jara.
- Eduardo Artés.
- José Antonio Kast.
- Evelyn Matthei.
- Johannes Kaiser.
- Marco Enríquez-Ominami.
- Harold Mayne-Nicholls.
En tanto, las preguntas cruzadas se realizarán en el siguiente orden:
- Harold Mayne-Nicholls pregunta a Marco Enríquez-Ominami.
- Marco Enríquez-Ominami pregunta a José Antonio Kast.
- Johannes Kaiser pregunta a Harold Mayne-Nicholls.
- Evelyn Matthei pregunta a Johannes Kaiser.
- José Antonio Kast pregunta a Eduardo Artés.
- Eduardo Artés pregunta a Evelyn Matthei.
- Jeannette Jara pregunta a Franco Parisi.
- Franco Parisi pregunta a Jeannette Jara.