Esta es la fecha del próximo debate presidencial: revisa cómo serán las preguntas de los candidatos

Este debate marca un nuevo momento clave en el camino hacia las elecciones del 16 de noviembre, donde se elegirá al sucesor de Gabriel Boric. También podría definir quiénes avanzan a una posible segunda vuelta en diciembre.

Gabriela Romo

Esta semana se llevará a cabo un nuevo debate presidencial que contará con la participación de los ocho candidatos que compiten por llegar a La Moneda.

La instancia representa un nuevo hito dentro del periodo previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre, donde se definirá quién reemplazará al presidente Gabriel Boric en el periodo 2026-2030, o bien, se determinarán los nombres que pasarán a una eventual segunda vuelta en diciembre.

En este encuentro, expondrán sus propuestas los aspirantes Franco Parisi, Jeanette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.

El evento, titulado El Debate, se transmitirá este domingo 26 de octubre a partir de las 20:00 horas.

La organización del programa está a cargo de Canal 13, y también se podrá seguir en vivo a través de su plataforma digital t13.cl, el servicio 13 Go y Tele13 Radio.

El debate presidencial tendrá lugar en los estudios del canal y contará con la conducción de Soledad Onetto e Iván Valenzuela, quienes guiarán la conversación entre los postulantes a la presidencia.

El formato del debate estará dividido en tres bloques y ofrecerá a los candidatos la oportunidad de presentar sus propuestas e ideas, responder las preguntas formuladas por los periodistas a cargo de la conducción, y también debatir entre ellos para defender sus posturas.

El orden que tendrán los candidatos para responder en el debate serán:

  • Franco Parisi.
  • Jeannette Jara.
  • Eduardo Artés.
  • José Antonio Kast.
  • Evelyn Matthei.
  • Johannes Kaiser.
  • Marco Enríquez-Ominami.
  • Harold Mayne-Nicholls.

En tanto, las preguntas cruzadas se realizarán en el siguiente orden:

  • Harold Mayne-Nicholls pregunta a Marco Enríquez-Ominami.
  • Marco Enríquez-Ominami pregunta a José Antonio Kast.
  • Johannes Kaiser pregunta a Harold Mayne-Nicholls.
  • Evelyn Matthei pregunta a Johannes Kaiser.
  • José Antonio Kast pregunta a Eduardo Artés.
  • Eduardo Artés pregunta a Evelyn Matthei.
  • Jeannette Jara pregunta a Franco Parisi.
  • Franco Parisi pregunta a Jeannette Jara.

