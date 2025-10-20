Claves Ipsos: confianza ciudadana en procesos electorales bajó 12 puntos en un año

La encuesta nacional Claves Ipsos N°44, correspondiente al mes de septiembre, reveló que a un mes de las elecciones presidenciales, la percepción sobre la transparencia del sistema electoral muestra señales de deterioro.
En solo un año, la confianza en los procesos electorales cayó de 70% a 58%. Pese a esto, se mantiene alta la valoración del rol de los vocales de mesa (69%), los resultados de las elecciones (63%) y el trabajo del Servel (60%).
A eso se suma que solo el 43% de la población confía en que las autoridades vigilarán con eficacia la probidad y transparencia del gasto electoral.
En cuanto a la corrupción, según reveló Claves Ipsos, el 72% de las personas cree que en Chile es alta, percepción que se extiende al Estado (68%), a las regiones (64%) y a las comunas (48%). Incluso la empresa privada es asociada en un 38% y 46% considera que no es transparente al publicar precios y condiciones de sus servicios.
Pese a que 70% cree que los candidatos presidenciales se preocupan por las estrategias anticorrupción, más de la mitad (57%) considera que sus esfuerzos aún son insuficientes.
Además, ningún presidenciable logra apropiarse de este tema con fuerza. Sin embargo, José Antonio Kast lidera con un 39% de asociación a propuestas anticorrupción, seguido por Jeannette Jara (28%), Johannes Kaiser (26%), Evelyn Matthei (25%) y Franco Parisi (22%). No obstante, prima la desconfianza sobre el cumplimiento real de estas promesas.
“La sensación de corrupción que se ha instalado a nivel ciudadano y la baja confianza en las instituciones ahora está afectando también a cómo las personas observan a las elecciones. Y esto muy peligroso porque la confianza en los procesos electorales son la base del funcionamiento de la democracia”, advierte la Directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda Mayorga.