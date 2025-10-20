Claves Ipsos: confianza ciudadana en procesos electorales bajó 12 puntos en un año

La Directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda, advirtió que tras los resultados la encuesta Claves “esto muy peligroso porque la confianza en los procesos electorales son la base del funcionamiento de la democracia”.

La encuesta nacional Claves Ipsos N°44, correspondiente al mes de septiembre, reveló que a un mes de las elecciones presidenciales, la percepción sobre la transparencia del sistema electoral muestra señales de deterioro.

En solo un año, la confianza en los procesos electorales cayó de 70% a 58%. Pese a esto, se mantiene alta la valoración del rol de los vocales de mesa (69%), los resultados de las elecciones (63%) y el trabajo del Servel (60%).

A eso se suma que solo el 43% de la población confía en que las autoridades vigilarán con eficacia la probidad y transparencia del gasto electoral.

En cuanto a la corrupción, según reveló Claves Ipsos, el 72% de las personas cree que en Chile es alta, percepción que se extiende al Estado (68%), a las regiones (64%) y a las comunas (48%). Incluso la empresa privada es asociada en un 38% y 46% considera que no es transparente al publicar precios y condiciones de sus servicios.

Pese a que 70% cree que los candidatos presidenciales se preocupan por las estrategias anticorrupción, más de la mitad (57%) considera que sus esfuerzos aún son insuficientes.

Además, ningún presidenciable logra apropiarse de este tema con fuerza. Sin embargo, José Antonio Kast lidera con un 39% de asociación a propuestas anticorrupción, seguido por Jeannette Jara (28%), Johannes Kaiser (26%), Evelyn Matthei (25%) y Franco Parisi (22%). No obstante, prima la desconfianza sobre el cumplimiento real de estas promesas.

“La sensación de corrupción que se ha instalado a nivel ciudadano y la baja confianza en las instituciones ahora está afectando también a cómo las personas observan a las elecciones. Y esto muy peligroso porque la confianza en los procesos electorales son la base del funcionamiento de la democracia”, advierte la Directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda Mayorga.