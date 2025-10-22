Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Buen Dato

Black Friday 2025 ya tiene fecha: revisa cuánto dura y qué marcas estarán

En su edición pasada, Black Friday Chile contó con 585 marcas online y 2.100 comercios físicos a lo largo del país.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El Black Friday 2025 es un evento de compras en línea que se ha consolidado en los últimos años como una de las principales oportunidades para acceder a descuentos significativos en productos y servicios, especialmente en tecnología, moda, electrodomésticos y viajes.

La iniciativa busca fomentar el comercio electrónico en el país y atraer a consumidores con ofertas atractivas por tiempo limitado.

Según lo informado por la organización mediante un comunicado oficial, la décima tercera versión se realizará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, con un fuerte enfoque en las compras previas a la Navidad.

El sitio web oficial seguirá siendo Blackfriday.cl donde los usuarios podrán revisar las marcas participantes y acceder a sus promociones, organizadas en categorías como tecnología, viajes, belleza, juguetes, muebles, servicios, inmobiliarias, entre muchas otras.

“Esperamos superar la participación de empresas y la cifra de ventas que alcanzamos en la edición anterior”, señalaron la organización, destacando que este año uno de los principales objetivos será contribuir a la reactivación de distintos rubros.

En su edición pasada, Black Friday Chile contó con 585 marcas online y 2.100 comercios físicos a lo largo del país, logrando ventas que superaron los US$550 millones, gracias a más de 10 millones de transacciones.

Entre las marcas que estarán disponibles durante el Black Friday 2025 están:

  • Trivago
  • Adidas.
  • Nike.
  • Puma
  • Asus.
  • HP.
  • Flixbus.
  • Columbia
  • Lenovo.
  • Pandora.
  • Santa Isabel.
  • Easy.
  • Antártica.
  • Vans.
  • CAT.

Notas relacionadas