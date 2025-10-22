Black Friday 2025 ya tiene fecha: revisa cuánto dura y qué marcas estarán

En su edición pasada, Black Friday Chile contó con 585 marcas online y 2.100 comercios físicos a lo largo del país.

El Black Friday 2025 es un evento de compras en línea que se ha consolidado en los últimos años como una de las principales oportunidades para acceder a descuentos significativos en productos y servicios, especialmente en tecnología, moda, electrodomésticos y viajes.

La iniciativa busca fomentar el comercio electrónico en el país y atraer a consumidores con ofertas atractivas por tiempo limitado.

Según lo informado por la organización mediante un comunicado oficial, la décima tercera versión se realizará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, con un fuerte enfoque en las compras previas a la Navidad.

El sitio web oficial seguirá siendo Blackfriday.cl donde los usuarios podrán revisar las marcas participantes y acceder a sus promociones, organizadas en categorías como tecnología, viajes, belleza, juguetes, muebles, servicios, inmobiliarias, entre muchas otras.

“Esperamos superar la participación de empresas y la cifra de ventas que alcanzamos en la edición anterior”, señalaron la organización, destacando que este año uno de los principales objetivos será contribuir a la reactivación de distintos rubros.

En su edición pasada, Black Friday Chile contó con 585 marcas online y 2.100 comercios físicos a lo largo del país, logrando ventas que superaron los US$550 millones, gracias a más de 10 millones de transacciones.

Entre las marcas que estarán disponibles durante el Black Friday 2025 están: