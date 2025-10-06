Fashion’s Park lanza nueva cadena de tiendas con inversión de $5 mil millones: promete súper ofertas

Se trata de la cadena de moda rápida Dutties que ya abrió dos sucursales en Santiago Centro y otra en el sur.

En junio, Corona cerró sus puertas. Varios seguidores de la cadena lamentaron la noticia, ya que ofrecía ropa a bajo costo. Pero una nueva tienda se quiere tomar ese espacio: se trata de Dutties, una nueva apuesta de moda rápida.

Ya abrió su primer local en Chillán, en pleno centro de la ciudad y se viralizó rápidamente. La estrategia fue que 15 influencers visitaran el local y compartieran su experiencia con el slogan: ¿Y si vestirse bien no costara tanto?. La inauguración en el sur estuvo encabezada por la actriz y comediante, Javiera Contador, entre otros rostros.

Pero no fue la única apertura y de a poco se han tomado el centro de Santiago, con locales en Estado 87 y en Paseo Puente 577. En las inauguraciones capitalinas también participaron el inlfuencer Pollo Castillo y el animador José Miguel Viñuela.

Los dueños de la nueva apuesta

Pero, ¿de quién es Dutties? La cadena de tiendas registró el inicio de actividades en abril de 2025 en el Diario Oficial, con un capital de $5 mil millones de pesos, de los cuales $500 millones se capitalizaron al momento y otros $4.500 millones se enterarán en un periodo de cinco años.

La compañía está representada por Inversiones Panguipulli, holding controlador de la cadena de ropa Fashion’s Park. El retailer pertenece a familiar de origen taiwanés Chien.

“La historia de nuestra empresa parte, en el año 1981 cuando el Sr. Wei Kuo Chien decide dejar sus cultivos de manzana y partir de Taiwán rumbo a Chile, acompañado por su hijo menor, Don Chiong. Al poco tiempo sus hijos mayores, Don Ming y Don Peng, deciden unirse a su padre, con lo cual se inicia el Grupo de Empresas Chien”, consigna la empresa en su historia.

Actualmente, los miembros de la familia Chien son quienes conforman el directorio de Fashion’s Park que abrió su primera tienda en 1994 y que desde entonces han inaugurado otros 42 locales distribuidos desde Antofagasta a Puerto Montt, además de tres tiendas que funcionan como franquicias en Quellón y 2 en Castro.

“Con el tiempo nuestras tiendas empezaron a ser reconocidas por la calidad de sus prendas y lo bajo de sus precios, estableciendo una fiel clientela en aquellas familias de mayor esfuerzo”, añadió la empresa.