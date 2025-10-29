Tras estreno de su nuevo álbum: reconocida banda chilena realizará concierto gratuito en Metro de Santiago este miércoles

Revisa la hora y la estación en que se llevará a cabo el show musical gratuito en el Metro de Santiago.

En el marco de los 50 años de Metro de Santiago, donde se han realizado diversos conciertos gratuitos dentro de las estaciones, una reconocida banda nacional llega al tren subterráneo para presentarse ante sus fanáticos.

Durante esta jornada, será el turno del grupo De Saloon, que se encuentra celebrando el lanzamiento de su nuevo disco El Sonido del Misterio, su séptimo álbum de estudio que contiene 12 canciones, luego de más de 10 años sin lanzar un proyecto de este estilo.

Su presentación en el Metro marcará el inicio de se gira promocional por diferentes ciudades de Chile, la cual finalizará con broche de oro en el Lollapalooza 2026.

Teniendo en cuenta lo anterior, De Saloon realizará un show acústico gratuito este miércoles 29 de octubre a las 17:00 horas en la estación Quinta Normal (Línea 5) del Metro de Santiago.