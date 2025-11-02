Lluvia en Santiago: bajan las temperaturas y el día en que caerán precipitaciones en la Región Metropolitana esta semana

Un nuevo fenómeno llegará a la zona central esta semana, el cual traerá de regreso las lluvias, vientos y un descenso en las temperaturas.

El pronóstico del tiempo de esta semana anticipa un escenario cambiante en la Región Metropolitana (RM), ya que después de varios días soleados, a excepción del pasado viernes, en los próximos días volverá a caer lluvia en Santiago.

Pese a que en los próximos siete días se prevén máximas de 25°, el Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF) adelantó que un nuevo fenómeno llegará a la capital: una baja segregada, la cual traerá de regreso las precipitaciones, junto con el descenso de la temperaturas en algunos días.

Lo anterior, arribaría a la zona central miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre. En este marco, se espera que las temperaturas bajen gradualmente hacia mediados de semana producto de la nubosidad y aire frío.

El día en que volverá la lluvia a Santiago

Desde Meteored enfatizaron que la lluvia podría llegar a Santiago el jueves y que en el resto de la zona central se podrían registrar “chubascos, tormentas eléctricas, vientos más fuertes (especialmente en altura) y cierta inestabilidad”.

No obstante, advirtieron que este tipo de fenómenos suelen tener una evolución muy variable, situación por la cual recomiendan seguir las actualizaciones del clima.

Por su parte, el meteorólogo de Mega Gonzalo Espinosa sostuvo que la baja segregada se hará sentir “entre el jueves y viernes”, adelantando posibles precipitaciones para la tarde del 6 de noviembre en la Región Metropolitana.