Estas son las 11 comunas que tienen corte de luz programado este lunes

La interrupción del suministro podría extenderse por alrededor de siete horas en algunos sectores.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

La empresa Enel informó que este lunes 3 de noviembre se realizarán un nuevo corte de luz programado en 11 comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro podría extenderse por alrededor de siete horas en algunos sectores.

En su sitio web, Enel explicó que este corte de luz programado se anuncian con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades con tiempo.

Si deseas verificar si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible en EN ESTE LINK, donde se detallan todos los sectores y horarios del corte.

Además, si la suspensión del servicio impacta a personas electrodependientes, se recomienda comunicarse a los siguientes números de asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Estas son las 11 comunas que tienen corte de luz programado este lunes

Conchalí: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Renca: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

San Joaquín: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Macul: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Ñuñoa: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

