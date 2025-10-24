El meteorólogo Alejandro Sepúlveda anticipó un panorama variable para Santiago y recordó que no todas las comunas vivirán el mismo clima esta jornada.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que este viernes 24 de octubre se esperan precipitaciones en distintos sectores de la Región Metropolitana, por lo que surge la inquietud sobre en qué comunas y a qué lloverá.

Según indició la organización, el fenómeno meteorológico afectaría con mayor intensidad a las zonas oriente, precordillerana y cordillerana, mientras que en el resto de la capital podrían registrarse chubascos aislados.

Además, se prevé un descenso en las temperaturas y cielos mayormente nublados, marcando un cambio respecto a los días anteriores de clima más templado.

Revisa a qué hora y en qué comunas lloverá este viernes en la Región Metropolitana

Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega, indicó que “no en todo Santiago van a tocar precipitaciones y en las zonas en que toquen precipitaciones tampoco van a ser del mismo volumen”.

En ese contexto, aseguró que lloverá “en las comunas del sector oriente, es decir en Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, Puente Alto, La Florida, después de las 16:00 o 17:00 de la tarde hasta cerca de la medianoche, por ser optimista”.

“No es que vaya a llover en todas las comunas al mismo tiempo de manera homogénea. Puede estar lloviendo en un sector de Las Condes y en otro no”, explicó.

“Hacia el poniente, en Pudahuel, Cerrillos, Maipú, nada de lluvia. Incluso, en la tarde quedará parcial y verán el sol. En San Bernardo, así como en Colina, pueden ver algo de sol y en una de esas no se descarta una nubadita”, finalizó.