Averigua cuáles son las 12 comunas en los que habrá cortes de luz este martes en la RM

Hasta por siete horas podrían extenderse los cortes de luz en algunas de las 12 comunas de la Región Metropolitana en las que se interrumpirá el servicio durante este martes 4 de noviembre, de acuerdo con lo anunciado por la empresa Enel Distribución.
De acuerdo con lo detallado por la compañía mediante un comunicado oficial, dichos cortes se enmarcan en las tareas destinadas a mejorar la infraestructura.
A la vez, Enel Distribución precisó que también se buscará realizar mantenimiento preventivo y conectar nuevos clientes.
Averigua cuáles son las comunas que tendrán cortes de luz
Las siguientes son las comunas en las que habrá cortes de luz este martes 4 de noviembre y los horarios en los que se producirán:
Pedro Aguirre Cerda: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
San Miguel: desde las 10:00 hasta las 16:00 hrs.
Lampa: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Ñuñoa: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Quinta Normal: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Quilicura: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Puente Alto: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.